Tommaso orgoglio del territorio

Da lanazione.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di origine sanminiatese ha ricevuto il titolo di Alfieri della Repubblica, riconoscimento conferito dal Presidente della Repubblica. La cerimonia si è svolta recentemente, in cui sono stati premiati diversi cittadini italiani per meriti civili. Tra i riconoscimenti, il nome del giovane è stato annunciato come uno degli Alfieri della Repubblica, un titolo che premia comportamenti esemplari e contributi alla comunità.

Orgoglio del territorio. Il giovane sanminiatese Tommaso Lavecchia è tra i nuovi Alfieri della Repubblica, conferita dal Presidente della Repubblica. Nato il 26 gennaio 2011 e residente a San Miniato, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento "per l’entusiasmo con cui condivide la passione per l’ astronomia, trasformando lo studio di stelle, pianeti e galassie in un’esperienza stimolante per i suoi coetanei, con un importante valore educativo". Un impegno che il giovane ha dimostrato concretamente fin da bambino, partecipando a mostre ed eventi scientifici e, più recentemente, esponendo scatti della Luna messi a confronto con le opere di Ludovico Cardi e Galileo Galilei, accompagnati da un opuscolo divulgativo distribuito ai compagni di classe.🔗 Leggi su Lanazione.it

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