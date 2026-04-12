Tommasini si sblocca ma non basta al Foggia | col Siracusa arriva solo un pari
Il Foggia affronta un momento di stallo dopo la partita contro il Siracusa, che si è conclusa con un pareggio. La squadra ha ottenuto un punto, ma non è sufficiente per migliorare la posizione in classifica. Per evitare i playout, il club dovrà conquistare almeno gli stessi punti del Giugliano nelle prossime due partite. La situazione rimane delicata e dipende dai risultati futuri.
Partiamo dall'aritmetica: per guadagnarsi almeno i playout, il Foggia dovrà fare gli stessi punti del Giugliano nelle prossime due gare. Oppure (non semplice), dovrà vincere le gare che restano. Facile a dirsi, visto che i prossimi avversari dei rossoneri saranno il Monopoli (al ‘Veneziani’) e la.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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