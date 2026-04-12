TNA | Gail Kim critica il management dopo Rebellion

La wrestler Gail Kim ha criticato pubblicamente il management della TNA subito dopo l’evento Rebellion. Kim, che ha avuto diversi dissapori con il gruppo proprietario della promotion, ha espresso insoddisfazione riguardo alle decisioni prese e alle modalità di gestione della federazione. La sua presa di posizione arriva in un momento di tensione tra la ex atleta e i vertici del circuito, che si sono susseguite negli ultimi mesi.

La leggenda della TNA Gail Kim, che da tempo è ai ferri corti con il gruppo proprietario della compagnia, Anthem Sports & Entertainment, con cui c’è stata anche una causa legale, non ha perso l’occasione per farsi sentire ancora, stavolta rivolgendo dure critiche al management della TNA dopo che il presidente della compagnia, Carlos Silva, è stato fischiato dai fan presenti all’arena per TNA Rebellion. Dopo che Silva è stato fischiato per la sua apparizione on screen nel preshow dell’evento, e dopo che un fan si è lamentato online del fatto che lui fosse presente, Gail Kim ha pubblicato un post su X con una dura critica verso l’industria. Silva è stato duramente criticato da molti per la decisione di bloccare i wrestler TNA dal partecipare in alcuni match che coinvolgono principalmente atleti della AEW.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TNA: Gail Kim critica il management dopo Rebellion TNA: Gail Kim citata in giudizio dalla compagniaLa parent company della TNA ha presentato una causa contro la Hall of Famer presso il tribunale di Nashville, contestando il suo diritto a procedere... RISULTATI: TNA Rebellion 2026La scorsa notte è andata in onda l’ottava edizione di Rebellion, nel Wolstein Center in quel di Cleveland, Ohio.