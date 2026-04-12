Titolo tricolore per Sapone E’ dolce la notte al palasport

Un nuovo campione italiano di pugilato è stato incoronato durante un evento al palasport cittadino. La vittoria è arrivata grazie a un combattimento intenso e combattuto fino all'ultimo round. Il pugile locale ha ottenuto il titolo in una serata che ha registrato un buon afflusso di pubblico, con gli spettatori che hanno seguito con attenzione gli incontri. La vittoria rappresenta un traguardo importante per l'atleta e per il team che lo supporta.

La nostra città ha un nuovo campione italiano di pugilato. Stiamo parlando di Dario Sapone (Foto Fpi), un atleta di 29 anni nato a Marcianise ma da tanto tempo in pianta stabile nella scuderia di Ferrara Boxe, che venerdì sera al palasport ha comandato dall’inizio alla fine l’incontro che valeva la cintura tricolore dei pesi supergallo contro lo spezzino Matteo Petriccioli. Una vittoria ai punti ma piuttosto larga per Sapone, giunto all’ottavo successo su altrettanti incontri da professionista, ottenuto grazie alla rapidità e alla varietà di colpi rispetto a un avversario mai domo ma costretto a condurre il match sulla corta distanza. "Petriccioli è il pugile più forte che ho affrontato finora – spiega Sapone –, qualcuno lo aveva sottovalutato ma non ho commesso questo errore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Titolo tricolore per Sapone. E’ dolce la notte al palasport Notte sul ring al palasport. Sapone punta al titoloGrande boxe questa sera alla ‘Bondi arena’, che vedrà al centro un ring su cui saliranno pugili professionisti per incontri di grande livello. Frana a Niscemi, notte al Palasport per oltre 500 sfollati(Adnkronos) – Notte al Palasport Pio La Torre di Niscemi (Caltanissetta) per gli oltre 500 cittadini sfollati dopo la frana che si è attivata ieri...