Tiranese il calcio cambia passo Psicologi e genitori a confronto | Formiamo campioni nella vita

L’Unione sportiva tiranese sta investendo nel settore giovanile, organizzando eventi dedicati alla crescita dei giovani calciatori. Recentemente, si sono svolti incontri tra psicologi e genitori per discutere sul ruolo dello sport nello sviluppo personale dei ragazzi. La società si distingue per il suo impegno nel promuovere valori e competenze che vanno oltre il campo da gioco, puntando a formare campioni nella vita quotidiana.

L’ Unione sportiva tiranese è una società virtuosa e si proietta nel futuro con una serie di eventi realizzati per la crescita dei ragazzi delle giovanili. La società aduana, una delle più blasonate del panorama calcistico valtellinese, in un momento critico e di profonde ed essenziali riforme nel mondo del calcio italiano (uscito a pezzi dopo la terza eliminazione ad un Mondiale consecutiva e la debacle nelle coppe europee), dimostra di avere ben chiare le cose per riuscire a far qualcosa di importante in favore della crescita dei giovani. Uno dei protagonisti di questo cambio di marcia, o evoluzione in seno alla Tiranese, è il giovane direttore sportivo Luca Poncetta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tiranese, il calcio cambia passo. Psicologi e genitori a confronto: "Formiamo campioni nella vita" Guerra e paura del futuro entrano nella vita quotidiana: l’allarme degli psicologi FvgLe immagini dei conflitti, le tensioni internazionali e le preoccupazioni economiche stanno diventando una presenza costante nel flusso delle notizie. Andrea Lucchetta e i campioni paralimpici Tapia e Corso incontrano gli studenti pescaresi per il progetto "Campioni di vita"Si terrà a Pescara la quarta tappa dell'iniziativa #Campionidivita, l'evento dedicato agli studenti delle scuole superiori.