Tifo Trump e Bibi Ma non in guerra

In un mondo spesso segnato da conflitti, alcune persone preferiscono evitare le tensioni e i scontri armati. Nonostante il sostegno a figure politiche controverse, come il ex presidente e un altro leader, ci sono individui che scelgono di non schierarsi in guerre o dispute militari. La posizione di chi predilige il dialogo e la pace si distingue in un panorama globale spesso dominato da tensioni e incontri tensionati.

Diciamolo senza giri di parole: è stupido fare le guerre. Non è una provocazione, è una constatazione. Lo dissi quando tutti si esercitavano a fare i generali da salotto sulla pelle degli ucraini: meglio una pace imperfetta, sporca, magari ingiusta, che una guerra senza fine. Apriti cielo. Fui trattato da filo-putiniano, quasi da traditore dell'Occidente. Oggi non cambio idea, e non la cambio nemmeno di fronte all'altra guerra che ci viene raccontata come necessaria, inevitabile, perfino giusta. Io sono filo-israeliano, lo dico senza esitazioni e senza vergogna. Ma proprio per questo non mi sento obbligato ad applaudire qualsiasi cosa faccia Israele, né tantomeno a benedire le scelte di chi, dall'altra parte dell'oceano, decide per tutti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tifo Trump e Bibi. Ma non in guerra Netanyahu ok alla tregua, ma le bombe su Beirut continuano. Trump: “Ho chiesto a Bibi di tenere un profilo basso”Israele apre a negoziati diretti con il Libano raccogliendo un appello di Beirut dopo che l’Idf ha colpito ieri altri obiettivi nel Paese dei cedri e... Bibi-boys all’attacco. Guerra davanti alle case dei «Sinistri»Israele/Elezioni Nelle strade gli influencer estremisti hanno preso il posto di chi criticava il premier.