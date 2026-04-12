Negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di persone che ricevono telefonate da presunti dirigenti aziendali, spesso con voci clonata per sembrare autentiche. In alcuni casi, i truffatori riescono a convincere le vittime a trasferire denaro o a fornire dati sensibili, sfruttando tecniche di ingegneria sociale e tecnologia di clonazione vocale. Queste frodi hanno portato a consistenti perdite economiche per molte persone e aziende.

La truffa del finto amministratore delegato è uno dei volti più avanzati della nuova criminalità digitale: un ceo che chiama o appare in videoconferenza, chiede un bonifico urgente e riservato per un’acquisizione strategica e convince il direttore finanziario a spostare milioni su un conto estero che sparisce nel nulla. Non è fantascienza, ma il prodotto delle frodi di ultima generazione. Come spiega Ivano Gabrielli, direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, è l’ingegnerizzazione della frode informatica, potenziata dall’Intelligenza artificiale. Quello che un tempo era il regno dell’improvvisazione del singolo truffatore oggi è una vera industria del raggiro: le frodi vengono progettate e testate come prodotti di un’azienda hi?tech, con l’Ia a fare da moltiplicatore.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ti chiama il tuo capo (ma non è lui): tutte le truffe con voce clonata che stanno svuotando i conti

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