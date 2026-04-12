The Rose | dopo il tour del decimo anno una pausa per rinascere

Da ameve.eu 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo musicale The Rose ha annunciato tramite un post su Instagram che si prenderà una pausa dopo aver concluso il loro progetto discografico e la tournée celebrativa per il decimo anniversario. La band ha deciso di sospendere temporaneamente le attività per poter riprendere le proprie energie e dedicarsi a nuovi progetti in futuro. La comunicazione ufficiale arriva al termine di un anno ricco di concerti e uscite discografiche.

Il gruppo musicale The Rose ha comunicato attraverso un post su Instagram la decisione di sospendere le attività dopo il completamento del progetto discografico e della tournée celebrativa per il loro decimo anniversario. La pausa, definita dai componenti non come una fine definitiva ma come un momento necessario per respirare, crescere e ritrovare se stessi individualmente, avverrà subito dopo la conclusione del ciclo iniziato con il nuovo album denominato ROSE e il tour ROSETOPIA. La comunicazione è stata accompagnata da una riflessione profonda sul percorso durato dieci anni, durante i quali la band ha descritto la propria esperienza come un rifugio sicuro, un luogo in cui la vita dei membri si è manifestata pienamente attraverso ogni fase e ogni città attraversata.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - The Rose: dopo il tour del decimo anno, una pausa per rinascere

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