The Rose | dopo il tour del decimo anno una pausa per rinascere

Il gruppo musicale The Rose ha annunciato tramite un post su Instagram che si prenderà una pausa dopo aver concluso il loro progetto discografico e la tournée celebrativa per il decimo anniversario. La band ha deciso di sospendere temporaneamente le attività per poter riprendere le proprie energie e dedicarsi a nuovi progetti in futuro. La comunicazione ufficiale arriva al termine di un anno ricco di concerti e uscite discografiche.

Il gruppo musicale The Rose ha comunicato attraverso un post su Instagram la decisione di sospendere le attività dopo il completamento del progetto discografico e della tournée celebrativa per il loro decimo anniversario. La pausa, definita dai componenti non come una fine definitiva ma come un momento necessario per respirare, crescere e ritrovare se stessi individualmente, avverrà subito dopo la conclusione del ciclo iniziato con il nuovo album denominato ROSE e il tour ROSETOPIA. La comunicazione è stata accompagnata da una riflessione profonda sul percorso durato dieci anni, durante i quali la band ha descritto la propria esperienza come un rifugio sicuro, un luogo in cui la vita dei membri si è manifestata pienamente attraverso ogni fase e ogni città attraversata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - The Rose: dopo il tour del decimo anno, una pausa per rinascere Fan in delirio per i BTS a Seul. I re del K-pop sono tornati con un live dopo una pausa per il servizio militare durata 4 anni. Il video(askanews) – Una folla incredibile di fan in delirio per il ritorno dei BTS sul palco al loro concerto di ritorno a Gwanghwamun Square. Vulandra si prende una pausa, niente festival degli aquiloni nel 2026: "Torniamo tra un anno"Dopo 45 edizioni, il festival internazionale degli aquiloni Vulandra si prenderà una pausa nel 2026. Psicología de la Resurrección en Abril El Despertar del Fénix: La conquista de tu propio cielo