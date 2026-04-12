Una donna che stava facendo una sessione di corsa nella pineta di Torregrande è stata seguita da un uomo che, in prossimità di un'area boschiva, ha compiuto atti di autoerotismo davanti a lei. L'uomo si è avvicinato con intenzioni minacciose, suscitando paura e timore tra chi si trovava nella zona. La vicenda ha portato alla caccia al sospetto da parte delle forze dell'ordine, che stanno cercando di identificare l'autore del gesto.

Una donna impegnata in un’attività di jogging è stata bruscamente inseguita da un uomo che ha messo in mostra atti di autoerotismo nei pressi della pineta di Torregrande. L’episodio, avvenuto lungo i sentieri situati oltre il pontile verso la foce del fiume Tirso, ha coinvolto una vittima che, nella fuga per sottrarsi all’aggressione, è finita a terra. A seguito dell’accaduto, le autorità hanno dato il via a ricerche estese che hanno interessato la zona costiera, la borgata marina e il centro di Cabras, dopo che altre donne hanno riferito episodi di molestie con modalità simili. Dinamica dell’aggressione tra i sentieri della pineta. Il momento del contatto avviene in un tratto isolato della zona litoranea, dove la tranquillità di chi pratica sport all’aria aperta è stata interrotta da un comportamento criminale improvviso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore nella pineta di Torregrande: caccia al maniaco che insegue le donne

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