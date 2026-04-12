Terrore in pizzeria a Silvi | 52enne ferita grave con l’impastatrice

Questa mattina, durante le operazioni in una pizzeria di Silvi, si è verificato un incidente che ha coinvolto una donna di 52 anni, rimasta gravemente ferita. L’incidente si è verificato mentre era impegnata con un’impastatrice. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato le prime cure prima di trasferire la donna in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un grave incidente avvenuto durante le attività lavorative nella pizzeria Lo Spuntino di Silvi ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi questa mattina, coinvolgendo una donna di 52 anni. La cinquantenne è stata trasportata d’urgenza presso la struttura ospedaliera Mazzini di Teramo in codice rosso, a seguito di un trauma subito mentre il braccio rimaneva intrappolato nel meccanismo di un impastatrice. I dettagli dell’emergenza e i soccorsi sul posto. L’allarme è scattato intorno alle ore 10:00, quando la dinamica del sinistro ha richiesto la coordinazione di diverse squadre di emergenza. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 insieme all’equipaggio dell’elisoccorso per gestire la gravità della situazione clinica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore in pizzeria a Silvi: 52enne ferita grave con l’impastatrice Leggi anche: Terrore in pizzeria: uomo rischia di soffocare, è grave in ospedale Terrore in pizzeria a Torino, clienti colpiti con machete: arrestato tunisinoChi c’era, a mangiare la pizza da Istabul Mimo alle undici della sera del 3 aprile, ricorda tre cose: il fumo dello spray al peperoncino che brucia...