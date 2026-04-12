Terrore in campo | agricoltore incastrato dalla fresa l’elisoccorso

Un incidente grave si è verificato durante le operazioni di dissodamento di un terreno in una zona di Versiggia, a Santa Maria della Versa. Un agricoltore di 50 anni, di nazionalità tunisina, è rimasto coinvolto in modo serio a causa di una fresa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un elicottero ha trasportato l’uomo in ospedale. La dinamica dell’incidente è al momento in fase di accertamento.

Un grave incidente occorso durante le operazioni di dissodamento del terreno ha colpito un lavoratore agricolo di 50 anni, originario della Tunisia, nella zona di Versiggia, a Santa Maria della Versa. Il sinistro, avvenuto nella mattinata di venerdì 10 aprile poco prima delle ore 10:00, ha il dipendente di un’azienda locale rimanere vittima delle lame di una fresa, con il rischio concreto di gravi compromissioni permanenti al piede sinistro. I dettagli dell’intervento di soccorso e le operazioni sul campo. Il quadro clinico emerso nelle ore successive all’evento ha richiesto una risposta logistica complessa da parte dei servizi di emergenza. Dopo la segnalazione della dinamica, la centrale operativa di Areu ha coordinato l’invio di due ambulanze e di un’auto medica dotata di rianimatore, classificando la situazione come codice giallo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore in campo: agricoltore incastrato dalla fresa, l’elisoccorso Leggi anche: Rimane incastrato sotto la motozappa, agricoltore ferito: elisoccorso sul posto Agricoltore si ferisce con la fresa: rischia danno permanenti al piedeSanta Maria della Versa (Pavia), 11 aprile 2026 - Stava usando una fresa per dissodare il terreno.