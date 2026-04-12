Terrore a Margherita di Savoia | auto della moglie di Lodispoto distrutta

A Margherita di Savoia, un episodio di violenza ha danneggiato l’auto della moglie del presidente della Provincia. L’incidente si è verificato in un momento in cui la zona si apprestava alle consultazioni elettorali. La vettura è stata distrutta, ma non ci sono stati altri danni o feriti segnalati. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nella zona, in un periodo di forte attività politica.

Un atto di violenza ha colpito la sfera privata della famiglia del presidente della Provincia, Bernardo Lodispoto, a Margherita di Savoia, proprio mentre il territorio si prepara al voto. Nella tarda serata di ieri, l’auto della moglie di Lodispoto è stata distrutta da un incendio nel luogo in cui era parcheggiata, vicino alla loro abitazione. L’attacco sotto le mura domestiche e i rilievi dei Carabinieri. Il danneggiamento del veicolo è avvenuto in un momento di estrema fragilità per l’amministrazione provinciale della Bat. Le fiamme hanno avvolto la vettura nei pressi del domicilio familiare, lasciando una scia di preoccupazione che va ben oltre la semplice questione materiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Margherita di Savoia: auto della moglie di Lodispoto distrutta Bat, consiglio provinciale: oggi elezioni. Ieri notte incendiata l’auto della moglie del presidente Bernardo LodispotoSi vota oggi per il rinnovo del consiglio della Provincia di Barletta-Andria-Trani. Potature in via Margherita di Savoia, scatta il doppio senso per le auto: un mese di lavori in due fasiUn'ordinanza, emanata dall’Ufficio Traffico del Comune, prevede infatti una serie di limitazioni alla circolazione nel tratto compreso tra via Mater...