Terrore a Cinecittà | armato di mannaia assalta l’ex e i 4 figli

A Cinecittà, a Roma, un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dopo aver tentato di entrare nell’abitazione dell’ex compagna. L’uomo, armato con una mannaia, un martello e un noccoliere con lame, ha cercato di forzare l’ingresso e ha minacciato la donna e i quattro figli presenti in casa. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi.

Un uomo di 47 anni, già noto alle autorità, è stato arrestato a Roma nella zona di Cinecittà dopo aver tentato di forzare l’ingresso nell’abitazione della sua ex compagna armato di una mannaia, un martello e un noccoliere dotato di lame. La donna, che all’interno dell’edificio si trovava insieme ai quattro figli minorenni nati dalla precedente relazione, ha gestito la crisi contattando immediatamente il 112, permettendo ai Carabinieri del nucleo radiomobile di intervenire prima che l’aggressore riuscisse a penetrare nella casa. Il violento tentativo di irruzione nel quartiere di Cinecittà. La tensione si è scatenata davanti alla nuova dimora della vittima, dove l’individuo ha iniziato a colpire con estrema violenza la porta d’ingresso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Cinecittà: armato di mannaia assalta l’ex e i 4 figli Cinecittà, tenta di abbattere la porta a colpi di mannaia: dentro l'ex moglie con i 4 figli piccoliHa rintracciato la ex compagna nel suo nuovo appartamento di Cinecittà, quello dove si era rifugiata proprio per sfuggire a quell'uomo diventato un... Roma: paura a Cinecitta’, con mannaia prova a sfondare porta ex compagna, arrestatoUn episodio di violenza domestica si è verificato a Roma, precisamente nella zona di Cinecittà, dove un uomo si è presentato armato di una mannaia,...