Terranuova Bracciolini Giani visita il nuovo parcheggio di Malva-Persignano

Il presidente della regione Toscana ha visitato ieri la frazione di Malva, nel comune di Terranuova Bracciolini, per osservare i lavori completati sul nuovo parcheggio pubblico Malva-Persignano. La visita si è svolta nel pomeriggio, con un sopralluogo nel sito dove si trova l’area destinata a ospitare i veicoli dei residenti e dei visitatori. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito a eventuali dichiarazioni o prossimi interventi.

Arezzo, 12 aprile 2026 – Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha fatto visita ieri alla frazione di Malva, nel comune di Terranuova Bracciolini, per vedere da vicino gli esiti dei lavori di realizzazione del parcheggio pubblico Malva-Persignano. L’opera, inaugurata lo scorso 17 gennaio, è stata al centro della tappa valdarnese del presidente, che ha voluto constatarne personalmente il risultato. Accolto dagli abitanti della frazione, presenti all’incontro, Giani si è intrattenuto in un breve momento di confronto con la comunità locale prima di procedere simbolicamente al taglio del nastro, suggellando così l’intervento realizzato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terranuova Bracciolini, Giani visita il nuovo parcheggio di Malva-Persignano Terranuova Bracciolini, Diop visita villetta e capannone rinati dopo la confisca alle mafieArezzo, 30 marzo 2026 – Terranuova Bracciolini, Diop visita villetta e capannone rinati dopo la confisca alle mafie. Parcheggio per l’abitato di PersignanoUn nuovo parcheggio pubblico a servizio del cimitero e dell’abitato di Malva-Persignano, nel comune di Terranuova è stato inaugurato ieri mattina...