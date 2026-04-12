Terra dei Fuochi nuovi scavi a Casal di Principe | riflettori sull’area dietro il campo sportivo
Nella zona dietro il campo sportivo di Casal di Principe sono stati avviati nuovi scavi, oltre alla rimozione dei rifiuti visibili in superficie. Le operazioni coinvolgono lavori più approfonditi e strutturati, mirati a intervenire sui problemi di inquinamento che interessano da tempo questa area. Le attività sono parte di un intervento volto a contrastare le criticità ambientali legate alla presenza di materiali e sostanze che si trovano sotto terra.
Non solo rimozione dei rifiuti in superficie, ma un’azione più profonda e strutturata per affrontare i nodi storici dell’inquinamento. Il nuovo piano per la Terra dei Fuochi, guidato dal commissario Giuseppe Vadalà, entra nel vivo con interventi mirati anche nell’Agro aversano.Tra le priorità.🔗 Leggi su Casertanews.it
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Terra dei fuochi: 2 milioni per nuovi agenti contro i roghiDue milioni di euro stanziati per assumere nuovi agenti dedicati al contrasto dei roghi tossici nella Terra dei fuochi.