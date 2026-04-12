Terra dei Fuochi nuovi scavi a Casal di Principe | riflettori sull’area dietro il campo sportivo

Nella zona dietro il campo sportivo di Casal di Principe sono stati avviati nuovi scavi, oltre alla rimozione dei rifiuti visibili in superficie. Le operazioni coinvolgono lavori più approfonditi e strutturati, mirati a intervenire sui problemi di inquinamento che interessano da tempo questa area. Le attività sono parte di un intervento volto a contrastare le criticità ambientali legate alla presenza di materiali e sostanze che si trovano sotto terra.