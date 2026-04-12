Ternana-Perugia Pasquale Fazio | Settanta minuti di alto livello Scelte forzate sulle sostituzioni
Nel derby tra Ternana e Perugia, terminato con un pareggio 2-2, i tifosi hanno assistito a settanta minuti di gioco di livello. La squadra locale, in vantaggio di due reti, ha visto gli avversari recuperare nel secondo tempo. Pasquale Fazio ha commentato le scelte forzate effettuate durante le sostituzioni, senza fornire ulteriori dettagli. La partita si è conclusa con un risultato che mantiene entrambe le formazioni in equilibrio in classifica.
Termina in parità il derby Ternana-Perugia 2-2. I rossoverdi avanti di due reti si fanno rimontare nella seconda parte della ripresa. Al termine del match è intervenuto il tecnico Pasquale Fazio: “Majer si è buttato a terra e non ce la faceva più, dopo aver avuto un problema. Anche Aramu non ce.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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