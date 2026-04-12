Ternana-Perugia Pasquale Fazio | Settanta minuti di alto livello Scelte forzate sulle sostituzioni

Nel derby tra Ternana e Perugia, terminato con un punteggio di 2-2, i minuti iniziali sono stati caratterizzati da un buon ritmo e azioni di qualità, secondo le dichiarazioni di Pasquale Fazio. La partita si è conclusa con le due squadre che hanno diviso i punti, dopo che i rossoverdi avevano inizialmente condotto di due reti e poi sono stati raggiunti nella seconda metà della ripresa. Alcune sostituzioni forzate hanno influenzato l’andamento del match.

Termina in parità il derby Ternana-Perugia 2-2. I rossoverdi avanti di due reti si fanno rimontare nella seconda parte della ripresa. Al termine del match è intervenuto il tecnico Pasquale Fazio: “Majer si è buttato a terra e non ce la faceva più, dopo aver avuto un problema. Anche Aramu non ce.🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Ternana-Perugia, Pasquale Fazio: "Spiragli positivi per il futuro, ma siamo tutti in un limbo. Nel derby serve regalare una gioia ai tifosi"