Ternana-Perugia le formazioni ufficiali del derby | Aramu in attacco
Alle 12.30 si gioca il derby dell’Umbria tra Ternana e Perugia. Le formazioni scendono in campo con Aramu in attacco per la squadra di casa, mentre l’allenatore della Ternana ha finora raccolto due punti in tre partite. La sfida mette di fronte due squadre che cercano punti per migliorare la loro classifica.
Le formazioni di Ternana-Perugia si affrontano nel derby dell’Umbria all’ora di pranzo (ore 12.30). Due punti in tre partite per Pasquale Lito Fazio, alla guida della compagine rossoverde. Il tecnico recupera Majer, Martella e Ferrante oltre a Dubickas, che ha scontato tre giornate di squalifica.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Ternana-Perugia, le formazioni ufficiali del derbyLe formazioni di Ternana-Perugia si affrontano nel derby dell’Umbria all’ora di pranzo (ore 12.
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