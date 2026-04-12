Ternana-Perugia il derby anomalo e surreale | Pettinari e Dubickas guidano l’attacco delle Fere

Il derby tra Ternana e Perugia si distingue per la sua collocazione insolita, giocato infatti all’ora di pranzo, un evento che non si era mai verificato in passato tra le due squadre. Pettinari e Dubickas sono i principali protagonisti dell’attacco delle Fere in questa sfida. La partita si presenta come una delle più particolari nella storia recente del confronto tra i due club.

Un derby Ternana-Perugia anomalo quanto surreale. Anomalo perché si gioca all’ora di pranzo, come mai era accaduto in precedenza nella storia tra i due club. Surreale perché incombe uno scenario davvero nefasto per il club di via della Bardesca, che potrebbe essere tratteggiato al termine.🔗 Leggi su Ternitoday.it Ternana-Forlì, ultime dai campi e probabili formazioni: in attacco verso la conferma per la coppia Dubickas-PettinariLe formazioni di Ternana-Forlì FC si incontreranno nel posticipo del lunedì nella sfida del 23 febbraio alle 20. Per la Ternana brutta sconfitta a Pesaro. Fere in dieci per l’espulsione di DubickasVIS PESARO 1TERNANA 0 VIS PESARO (3-4-2-1): Pozzi, Primasso (28’ pt Tonucci e dal 18’ st Barranco), Di Renzo, Zoia, Paganini (18’ st Ventre),... La Ternana vince il derby con ilPerugia, a fine partita é Ferrero show