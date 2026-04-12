Ternana-Perugia 2-2 rossoverdi rimontati nel secondo tempo

La partita tra Ternana e Perugia si è conclusa con un pareggio 2-2, dopo una seconda metà di gioco caratterizzata da una rimonta dei rossoverdi. La sfida si è svolta con un andamento insolito e particolare, attirando l’attenzione di tifosi e appassionati. La gara ha visto i padroni di casa recuperare lo svantaggio iniziale, ottenuto grazie a due gol degli avversari, e mantenere il risultato fino al fischio finale.

Un derby Ternana-Perugia diverso, anomalo, surreale, atipico. Se ne potrebbero trovare una enorme di quantità di termini per definire la partita più attesa dalle due città. Eppure le vicissitudini extracampo hanno letteralmente travolto e stravolto l’attesa della gara e messo in secondo piano le.🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Ternana-Perugia, recuperati (quasi) tutti i rossoverdi. Delegazione in visita alla proprietà Rizzo Ternana-Perugia 2-2: gol ed emozioni. Rossoverdi avanti, poi la rimonta del GrifoTerni, 12 aprile 2026 – I quattro gol salvano la qualità di un derby giocato in una strana atmosfera dovuta alla forte preoccupazione della tifoseria...