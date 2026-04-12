Ternana-Perugia 2-2 le pagelle del match | Ferrante feeling con il derby Capitan Capuano superlativo

Nel derby tra Ternana e Perugia si è concluso con un risultato di 2-2. Tra i protagonisti, Ferrante si è distinto per il feeling mostrato con la partita, mentre il capitano Capuano si è distinto per una prestazione di livello superiore. Nelle pagelle rossoverdi, D'Alterio ha ottenuto un punteggio di 5,5, con alcune incertezze durante la rete subita da Bacchin.

Le pagelle rossoverdi di Ternana-Perugia:D'Alterio 5,5 incerto nella circostanza del gol subito da Bacchin. Incolpevole sul pareggio di MontevagoDonati 5 responsabile in entrambe le marcature dei biancorossi. Momento di forte flessione per il centrale rossoverdeCapuano 6,5 sblocca il risultato.🔗 Leggi su Ternitoday.it Derby Ternana - Perugia, il Centro di Coordinamento diserterà il match del LiberatiDa subito si è percepita l'impressione che il settore ospiti dello stadio Liberati sarebbe potuto essere vuoto. Ternana-Perugia, le formazioni ufficiali del derbyLe formazioni di Ternana-Perugia si affrontano nel derby dell’Umbria all’ora di pranzo (ore 12.