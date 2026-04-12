Ternana-Perugia 2-2 le pagelle del match | Ferrante feeling con il derby Capitan Capuano superlativo

Nel match tra Ternana e Perugia terminato 2-2, i giocatori sono stati valutati nelle pagelle ufficiali. Tra i protagonisti, Ferrante ha mostrato un buon feeling con il derby, mentre Capuano si è distinto come uno dei migliori in campo. D'altro canto, D'Alterio ha ricevuto un punteggio di 5,5, con alcune difficoltà nella gestione del gol subito da Bacchin. La partita ha visto diverse valutazioni tra i partecipanti delle due squadre.

Le pagelle rossoverdi di Ternana-Perugia 2-2:D'Alterio 5,5 incerto nella circostanza del gol subito da Bacchin. Incolpevole sul pareggio di MontevagoDonati 5 responsabile in entrambe le marcature dei biancorossi. Momento di forte flessione per il centrale rossoverdeCapuano 6,5 sblocca il.🔗 Leggi su Ternitoday.it Derby Ternana - Perugia, il Centro di Coordinamento diserterà il match del LiberatiDa subito si è percepita l'impressione che il settore ospiti dello stadio Liberati sarebbe potuto essere vuoto.