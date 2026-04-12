Ternana il Mister X pronto all’acquisto | identikit e intoppi a un giorno dal possibile baratro

A un giorno dal possibile rischio di perdere la gestione della squadra, si fanno progressi sulla possibile acquisizione della società. Un acquirente, conosciuto come “Mister X”, si starebbe preparando a presentare un'offerta ufficiale alla famiglia che controlla la club. La proposta includerebbe anche le condizioni necessarie per portare avanti l'acquisto, con l’obiettivo di prendere il controllo della società di livello nazionale.

Ci sarebbe un “Mister X” pronto a rilevare la Ternana, che nella giornata di domani, 13 aprile, potrebbe formalizzare la sua proposta alla famiglia Rizzo, mettendo per iscritto anche le condizioni per le quali farebbe il “grande passo”: prendere la società di via della Bardesca in serie C e fare.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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