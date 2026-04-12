Ternana fra debiti contratti e stadio-clinica | la verità della famiglia Rizzo
Mentre i tifosi della Ternana si radunavano davanti allo stadio Liberati per il derby contro il Perugia, la famiglia Rizzo diffondeva un comunicato che descriveva gli ultimi mesi della società. Nel documento si parla di debiti accumulati, contratti stipulati e di uno stadio che funge anche da clinica. La comunicazione arriva in un momento di tensione tra la tifoseria e la gestione societaria.
Negli stessi minuti in cui prendeva il via il corteo di protesta dei tifosi della Ternana in direzione dello stadio Liberati in vista del derby Ternana-Perugia, da via della Berdesca si “muoveva” un comunicato della famiglia Rizzo che ricostruisce quanto accaduto negli ultimi mesi alla società.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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