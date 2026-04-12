Tenta la rapina in un negozio di camicie | colpisce la dipendente presa dai carabinieri

Un tentativo di rapina è avvenuto in un negozio di camicie situato in passo Pecorari. Durante l’episodio, una dipendente è stata colpita e successivamente soccorsa dai carabinieri. La rapina si è verificata nel negozio di articoli di sartoria, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità dell’accaduto o sull’identità dei soggetti coinvolti. Le forze dell’ordine stanno procedendo con le indagini.

Un'impiegata è rimasta ferita in una rapina a Camicissima, negozio di articoli di sartoria in passo Pecorari. Quando una cliente ha tentato di uscire senza pagare dei vestiti, intorno alle 13 e 30 del 12 aprile, la commessa del negozio ha tentato di trattenerla. Per tutta risposta, la donna le ha.🔗 Leggi su Triesteprima.it Rapina un negozio in viale d'Annunzio e minaccia il dipendente con un coltello: rintracciato dai carabinieriAvrebbe prima preso l’incasso e alcuni beni esposti nel negozio e poi, per fuggire, avrebbe minacciato il dipendente con un coltello. Tenta la rapina alle Poste, bloccato e arrestato dai carabinieriPrato, 28 marzo 2026 – Un uomo di 53 anni è stato arrestato in flagranza di reato per aver tentato una rapina aggravata nell’ufficio postale centrale...