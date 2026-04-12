Tensione alle stelle in centro | giovani violenti si affrontano a calci e pugni

Nella zona centrale di Padova si è verificata una rissa che ha coinvolto diversi giovani, portando alla denuncia di tre persone. Tra i coinvolti ci sono due cittadini di origine egiziana, uno dei quali minorenne, e un giovane italiano. L’episodio si è svolto con calci e pugni, attirando l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine. Nessun ferito grave è stato segnalato.

E' di tre denunciati il bilancio di una violenta rissa avvenuta in centro storico a Padova. Sono due egiziani di cui un minorenne e un italiano. Ad intervenire tempestivamente sono stati gli agenti della sezione “Volanti” della Questura allertati da alcuni testimoni. Non è la prima volta e con.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: LIVE Bosnia-Italia 1-1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: tensione alle stelle, si va ai calci di rigore