Tennis weekend amaro per gli azzurri | tra sconfitte e ritiri

Il fine settimana ha portato risultati negativi per il tennis italiano nelle qualificazioni dei tornei ATP e WTA. Sabato 11 aprile 2026, tre giocatori sono stati sconfitti nelle partite a Barcellona, mentre un altro ha dovuto ritirarsi a Monaco di Baviera. L’unica vittoria è arrivata da Jessica Pieri, che ha vinto il suo match a Rouen. La giornata si è conclusa con diverse delusioni per il movimento nazionale.

Sabato 11 aprile 2026, una giornata di fatiche e delusioni per il tennis italiano nelle qualificazioni dei tornei ATP e WTA, con un bilancio che vede tre sconfitte pesanti a Barcellona e un ritiro a Monaco di Baviera, contro l’unica nota positiva rappresentata dal successo di Jessica Pieri a Rouen. Il quadro complessivo delle prestazioni azzurre nel weekend è piuttosto cupo. Mentre a Rouen si riesce a trovare una via verso il turno decisivo, le corti spagnole di Barcellona hanno riservato colpi durissimi ai giocatori italiani, che hanno svanire le speranze di accedere al tabellone principale dopo una serie di risultati negativi. Anche a Monaco di Baviera la situazione non è stata migliore, con Lorenzo Giustino costretto a interrompere prematuramente la sua sfida.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennis, weekend amaro per gli azzurri: tra sconfitte e ritiri Leggi anche: Pareggio amaro a Copenaghen: la Gazzetta critica gli azzurri Rugby, oggi c’è Galles-Italia: in caso di vittoria, gli azzurri chiuderebbero il Sei Nazioni con più vittorie che sconfitteOggi l’Italia del rugby scende in campo per fare la storia: vincendo contro il Galles, chiuderebbe il Sei Nazioni con più vittorie che sconfitte.