Tennis l’Italia travolge il Giappone | le azzurre volano in Cina

L’Italia di tennis femminile ha battuto il Giappone con un punteggio di 3-1 a Velletri, assicurandosi così la qualificazione alle fasi finali della Billie Jean King Cup 2026. La partita si è svolta senza intoppi, con le giocatrici italiane che hanno ottenuto tre vittorie e una sconfitta. La sfida ha permesso all’Italia di ottenere il passaggio del turno in questa competizione internazionale.

L’Italia del tennis femminile ha stravinto il confronto con il Giappone a Velletri, conquistando un 3-1 decisivo per la qualificazione alle fasi finali della Billie Jean King Cup 2026. Il successo tricolore, maturato durante la settimana dedicata al turno di accesso alle Finals, garantisce alle azzurre un posto tra le otto migliori nazioni al mondo, che si sfideranno in Cina dal 22 al 27 settembre. Il dominio italiano tra singolare e doppio. La prestazione collettiva delle giocatrici italiane è stata caratterizzata da una gestione impeccabile dei momenti chiave. Già nella prima giornata di competizioni, la squadra ha messo in chiaro le proprie intenzioni grazie ai successi ottenuti nei match singoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennis, l’Italia travolge il Giappone: le azzurre volano in Cina Leggi anche: Garanzia Errani/Paolini, Italia-Giappone 3-0: le azzurre volano alle Finals di BJK Cup! Leggi anche: LIVE Italia-Giappone 3-2, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: storica qualificazione! Le azzurre volano ai quarti