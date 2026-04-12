Tempesta di sabbia in arrivo sull’Italia | il ciclone africano porta maltempo e cieli gialli

Una tempesta di sabbia proveniente dal Sahara sta interessando l’Italia, portando con sé cieli gialli, vento forte e un calo delle temperature. Il fenomeno è causato da un ciclone afro-mediterraneo che si sta sviluppando nelle ultime ore, accompagnato da piogge sporche e condizioni di maltempo su diverse regioni del paese. Le previsioni indicano che questa situazione continuerà a interessare il territorio nelle prossime ore.

Tempesta di sabbia dal Sahara sull’Italia: piogge sporche, vento e calo termico da oggi con il ciclone afro-mediterraneo. Tempesta di sabbia: cambia il meteo, arriva il ciclone africano. Dopo giorni di sole quasi estivo, l’Italia volta pagina. Da oggi prende il via una fase di maltempo intensa, dominata da una vera e propria Tempesta di sabbia proveniente dal Sahara, spinta da un ciclone afro-mediterraneo in risalita dal Nord Africa. Il peggioramento è netto: cieli plumbei, vento di Scirocco e un’atmosfera lattiginosa stanno già interessando diverse regioni. La causa è una vasta depressione che trasporta enormi quantità di polveri desertiche verso il Mediterraneo centrale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Tempesta di sabbia in arrivo sull’Italia: il ciclone africano porta maltempo e cieli gialli Sabbia del Sahara sull’Italia e ritorno della pioggia: in arrivo il ciclone Iberico-AlgerinoDopo diversi giorni dominati da un vasto campo di alta pressione, il tempo sull’Italia è destinato a cambiare. Un ciclone africano porta vento e pioggia, inizio di settimana all'insegna del maltempoSensibile peggioramento del tempo su tutta la Sicilia tra lunedì e mercoledì per la risalita dal nord Africa di una profonda circolazione ciclonica...