Teheran ' nessuno si aspettava un accordo al primo round di negoziati'

Teheran ha dichiarato domenica che nessuno si aspettava che Stati Uniti e Iran trovassero un accordo già durante il primo ciclo di negoziati. La dichiarazione è arrivata in un momento in cui le discussioni tra le due parti sono riprese, senza che si siano registrati risultati immediati. Le negoziazioni sono state considerate inizialmente come un passo preliminare, senza indicazioni di un esito rapido.

Teheran ha affermato domenica che "nessuno si aspettava" che gli Usa e l'Iran raggiungessero un accordo già dal primo round di negoziati. "Era evidente fin dall'inizio che non dovevamo aspettarci di raggiungere un accordo in una sola sessione. Nessuno se lo aspettava", ha dichiarato Esmaeil Baqaei, portavoce della diplomazia iraniana, alla televisione di Stato iraniana, dopo l'annuncio del fallimento dei colloqui a Islamabad per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Il portavoce del ministero degli Esteri si è detto "certo che i nostri contatti con il Pakistan, così come con gli altri nostri amici nella regione, proseguiranno". Secondo l'agenzia Mehr, la delegazione di Teheran inviata a Islamabad ha già lasciato il Pakistan.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teheran, 'nessuno si aspettava un accordo al primo round di negoziati' Leggi anche: Iran Usa, a Ginevra terzo round di negoziati. FT: “Teheran prova a offrire affari d’oro alle aziende di Trump”. Consiglieri: “Meglio se Israele attacca per primo” Iran: al via a Ginevra il terzo round di negoziati con gli Usa sul programma nucleare di Teheran. Ma resta lo spettro dell’escalationSul tavolo resta la questione dell'arricchimento iraniano dell'uranio ma anche lo sviluppo missilistico e l'appoggio alle milizie nella regione da...