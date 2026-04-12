Nella settimana dedicata alle qualificazioni per le Finals di BJK Cup 2026, la squadra italiana di tennis femminile ha ottenuto una vittoria importante contro il Giappone con il risultato di 3-1 a Velletri. La formazione, guidata da Tathiana Garbin, si prepara ora per il prossimo impegno a Shenzhen, mantenendo un approccio cauto e graduale. La partita ha rappresentato un passo avanti nel percorso di qualificazione della squadra nazionale.

L’Italia del tennis al femminile ha potuto sorridere. Nella settimana dedicata al turno di qualificazione alle Finals di BJK Cup 2026, la formazione tricolore guidata da Tathiana Garbin ha trionfato 3-1 contro il Giappone a Velletri. Dopo le vittorie in singolare firmate da Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini nel day-1, è spettato al doppio scrivere la parola fine nel secondo giorno di incontri. Il duo ErraniPaolini non ha tradito le attes e e ha permesso, quindi, al Bel Paese di essere tra le migliori otto squadre del mondo a contendersi il titolo a Shenzhen (Cina) dal 22 al 27 settembre. Vincitrici delle due ultime edizioni della massima competizione a squadra tennistica riservata alle donne, le azzurre daranno la caccia alla terza affermazione consecutiva.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tathiana Garbin: “Siamo pronte per Shenzhen, ma facciamo un passo alla volta”

BJK Cup, Italia ancora in finale. Garbin: "Il tris? Un passo alla volta, godiamoci il momento"A Velletri, l’atmosfera è delle migliori: dopo la fatica e la vittoria che porta la finale della Billie Jean King, tra le azzurre restano solo risate...

Tathiana Garbin: “Dobbiamo rimanere concentrate, il doppio sarà centrale”Ottimo inizio per l’Italia nella sfida contro il Giappone valida per i Qualifiers di Billie Jean King Cup di scena sulla terra rossa del Colle degli...