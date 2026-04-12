Tarasconi e Meloni? Due facce della stessa medaglia | ecco perché

Un confronto tra Tarasconi e Meloni può sembrare fuori luogo, considerando il loro diverso ruolo e orientamento politico. Tarasconi è sindaco di una città del centrosinistra riformista, mentre Meloni è leader della destra conservatrice e prima donna a ricoprire la carica di premier. Le differenze tra le due figure sono evidenti, ma alcune analisi le hanno messe in relazione in modo più diretto.