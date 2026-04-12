Tarasconi e Meloni? Due facce della stessa medaglia | ecco perché
Un confronto tra Tarasconi e Meloni può sembrare fuori luogo, considerando il loro diverso ruolo e orientamento politico. Tarasconi è sindaco di una città del centrosinistra riformista, mentre Meloni è leader della destra conservatrice e prima donna a ricoprire la carica di premier. Le differenze tra le due figure sono evidenti, ma alcune analisi le hanno messe in relazione in modo più diretto.
«A prima vista, il paragone potrebbe sembrare un azzardo da "fantametodologia" politica: da un lato Katia Tarasconi, sindaco di Piacenza espressa dal centrosinistra riformista; dall’altro Giorgia Meloni, prima premier donna d’Italia e leader della destra conservatrice. Eppure, osservando il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Vergara e le due facce della stessa medagliaIl calcio italiano continua a interrogarsi sul suo rapporto irrisolto con i giovani.
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