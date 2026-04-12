Tajani | La preoccupazione è sul prezzo del petrolio Sul gas siamo tranquilli

Il ministro ha dichiarato che l’unica preoccupazione riguarda il prezzo del petrolio, mentre per quanto riguarda il gas si può stare tranquilli. Ha aggiunto che ci sono riserve sufficienti di gas fino alla fine del prossimo inverno. Nessun’altra questione è stata menzionata in merito alle forniture energetiche o alle riserve di combustibile.

Sul fronte dei carburanti «l'unica preoccupazione è per il prezzo del petrolio, per il gas invece possiamo stare tranquilli perchè abbiamo riserve fino a fine del prossimo inverno». L’ha detto il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani parlando nel corso della cerimonia di inaugurazione del Vinitaly di Verona. "Siamo preoccupati per il prezzo del carburante» anche per il trasporto aereo «così importante anche per l’export» e «siamo preoccupati anche per i fertilizzanti, perchè se non si riapre Hormuz sarà difficile avere una quantità» sufficiente a mantenere i livelli produttivi attuali. "Sono molto preoccupato per l'andamento dei colloqui tra Iran e Usa.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tajani: "La preoccupazione è sul prezzo del petrolio. Sul gas siamo tranquilli. Pichetto, 'tranquillo sul gas, sul petrolio possono esserci problemi'"Io sono tranquillo per quanto riguarda la fornitura di gas", mentre "per il petrolio possono esserci delle disfunzioni dovute ad alcuni blocchi". Pomodoro, l'accordo sul prezzo è lontano: la preoccupazione di Cia-Agricoltori FerraraPreoccupazione tra i produttori del pomodoro da industria per l’accordo sul prezzo per la campagna 2026.