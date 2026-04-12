Surfing | la giovane Marta Tartarini vola in Sardegna per la Nazionale

Una giovane surfista, appartenente al Nimbus Surfing Club di Fiumetto, è stata convocata dalla Federazione Italiana di Surf per partecipare a un raduno nazionale di Longboard in Sardegna. La partecipazione si inserisce nel calendario delle attività della nazionale e coinvolge atleti di diverse regioni italiane che si sono qualificati per questo evento. La competizione si svolgerà sulla spiaggia sarda, nota per le sue condizioni ideali per il surf.

Marta Tartarini, giovane promessa del Nimbus Surfing Club di Fiumetto, è stata convocata dalla Fissw per il raduno nazionale di Longboard che si terrà in Sardegna. L’atleta, nata nel 2008, farà parte del gruppo selezionato per il collegiale dedicato ai talenti azzurri, un evento tecnico organizzato dalla Federazione Italiana Surfing Sci Nautico Wakeboard. Il programma tecnico e l’obiettivo della selezione nazionale. Il quartier generale del raduno sarà stabilito a Badesi, dove le attività si svolgeranno nell’arco di tre giorni, con tempistiche che dipenderanno esclusivamente dalle condizioni del meteo e del mare. L’appuntamento è previsto entro il 20 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Surfing: la giovane Marta Tartarini vola in Sardegna per la Nazionale San Fratello e Acquedolci, talento e numeri: il giovane Paolo Gagliani vola alla finale nazionale dei Giochi Matematici del MediterraneoC’è anche un giovane studente dei Nebrodi tra i protagonisti della matematica scolastica italiana. Gianmaria Della Marta vola al Festival di Sanremo: “Esperienza intensa e stimolante”Il dj si occuperà di suonare al The Club di Casa Sanremo, uno dei punti di riferimento per gli eventi legati al Festival Una importante esperienza...