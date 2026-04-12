Il film Super Mario Galaxy ha registrato un incasso di 153 milioni di dollari a livello mondiale nel fine settimana, portando il totale globale a 629 milioni di dollari. Secondo i dati pubblicati da Deadline, il film si colloca al secondo posto tra i maggiori incassi globali del 2026. Il successo del film continua a confermarsi come uno dei più redditizi dell’anno in corso.

Il dominio globale di Mario e Luigi non accenna a fermarsi. Secondo i dati definitivi riportati da Deadline, il film Super Mario Galaxy ha incassato altri 153 milioni di dollari a livello mondiale durante questo fine settimana, portando il suo totale globale alla cifra di 629 milioni di dollari. Nel Box Office USA, il sequel prodotto da Nintendo, Illumination e Universal ha chiuso il suo secondo weekend con 69 milioni di dollari, raggiungendo un totale di 308.1 milioni. Sebbene il trend sia leggermente inferiore rispetto al primo capitolo (-13%), il film continua a performare a livelli altissimi, confermando la solidità di un franchise destinato a continuare anche nel prossimo futuro.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Super Mario Galaxy vola a 629 milioni nel mondo: è il secondo miglior incasso globale del 2026

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