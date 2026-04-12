Super Eroi Acrobatici Show di beneficenza per i piccoli dell’Antoniano

Da lanazione.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento di beneficenza dedicato ai bambini dell’Antoniano ha portato in scena uno spettacolo con supereroi acrobatici. La serata ha visto il pubblico coinvolto in momenti di attesa e sorpresa, seguiti da urla di gioia e applausi intensi. I bambini hanno potuto vivere un’esperienza unica, con le mani tese e abbracci affettuosi rivolti agli artisti sul palco.

Attesa, emozione, stupore, poi urla festose, le mani protese verso l’alto, fino a un interminabile abbraccio. Sono gli stati d’animo che hanno attraversato piazza Grande, a Montepulciano, in occasione dell’esibizione dei Super Eroi Acrobatici, volontari che, nei panni dei personaggi più amati dai piccoli (e non solo), si sono calati dalla sommità del campanile della Cattedrale a scopo benefico. L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Chianciano Chiusi Montepulciano e dal Lions Club Chianciano Terme, con il Comune, Banca Tema e le parrocchie di Montepulciano, ha avuto un successo insperato. "Tanti bambini così, in piazza Grande, si vedono solo...🔗 Leggi su Lanazione.it

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