Super Eroi Acrobatici Show di beneficenza per i piccoli dell’Antoniano

Un evento di beneficenza dedicato ai bambini dell’Antoniano ha portato in scena uno spettacolo con supereroi acrobatici. La serata ha visto il pubblico coinvolto in momenti di attesa e sorpresa, seguiti da urla di gioia e applausi intensi. I bambini hanno potuto vivere un’esperienza unica, con le mani tese e abbracci affettuosi rivolti agli artisti sul palco.

Attesa, emozione, stupore, poi urla festose, le mani protese verso l’alto, fino a un interminabile abbraccio. Sono gli stati d’animo che hanno attraversato piazza Grande, a Montepulciano, in occasione dell’esibizione dei Super Eroi Acrobatici, volontari che, nei panni dei personaggi più amati dai piccoli (e non solo), si sono calati dalla sommità del campanile della Cattedrale a scopo benefico. L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Chianciano Chiusi Montepulciano e dal Lions Club Chianciano Terme, con il Comune, Banca Tema e le parrocchie di Montepulciano, ha avuto un successo insperato. "Tanti bambini così, in piazza Grande, si vedono solo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Super Eroi Acrobatici. Show di beneficenza per i piccoli dell’Antoniano Vespa Day a Carrara: tra benedizione dei motori e show acrobaticiIl Vespa Day animerà la città di Carrara domenica 12 aprile, segnando l’apertura ufficiale della stagione estiva con un programma che unisce... Kid Rock è l’headliner dell’Half Time Show del Super Bowl di Turning Point Usa: “Per la gente che ama l’America”Dopo i rumours degli scorsi giorni provenienti da Turning Point USA, è stato annunciato Kid Rock come l’headliner dell’Half Time Show alternativo del...