Sulla Panda con hashish e cocaina | tre giovani fermati nella notte in paese

Nella notte, tre giovani sono stati fermati in paese a bordo di una vecchia Fiat Panda che si aggirava silenziosamente. Alla vista della pattuglia, i tre hanno mostrato segni di nervosismo e sono stati sottoposti a controllo. Durante le verifiche, sono stati trovati a bordo della vettura hashish e cocaina. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per procedere con i controlli e le verifiche del caso.

Una vecchia Fiat Panda che si aggira nel silenzio della sera e tre persone a bordo che, alla vista della pattuglia, non riescono a nascondere il nervosismo. È iniziato così il controllo dei Carabinieri di Quinzano d'Oglio che, nella serata del 10 aprile, ha smantellato un piccolo ma attivo canale.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Paura nella notte sull’A9: auto ribaltata sulla rampa, tre giovani 18enni coinvoltiPaura nella notte lungo l’autostrada A9, nel tratto tra Lomazzo nord e il collegamento con la A36 (Pedemontana), in direzione Milano. Scambio sospetto all’autolavaggio: fermati con cocaina e contanti, tre arrestiIl blitz non lontano al Parco della Montagnola: in auto 11 dosi di stupefacente e oltre 1.