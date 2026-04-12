Sul fascismo serve rigore storico basta con l’uso politico del passato Parla Andrea Ungari

Il professor Andrea Ungari sottolinea l'importanza di un approccio scientifico e basato sulle fonti storiche per analizzare il fascismo. In un intervento recente, ha affermato che è necessario evitare l'uso politico del passato e mantenere un rigore metodologico nello studio di quel periodo. Ungari invita alla chiarezza e all'accuratezza nello studio storico, respingendo interpretazioni soggettive o strumentali.

Approccio scientifico, storiografia asettica e rigore delle fonti. Il professor Andrea Ungari, professore di Storia contemporanea a UniMarconi e presidente della fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, subentrato dopo la scomparsa di Giuseppe Parlato, relazionerà seguendo tali coordinate al dibattito organizzato dalla Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli a Palermo dal titolo “Processo al fascismo: la parola agli storici”. Un tema scivoloso, che tuttavia serve per sgomberare il campo del dibattito storico da incrostazioni e polemiche. Professore, partiamo dal titolo del convegno al quale parteciperà. Si tratta di una provocazione o dietro vi è ben altra esigenza? «Credo che l’esigenza effettiva sia quella di fare un bilancio storico complessivo dell’esperienza fascista.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - «Sul fascismo serve rigore storico, basta con l’uso politico del passato». Parla Andrea Ungari Leggi anche: Dumfries, la Gazzetta scrive di spintina. Sul rigore: il calcio è netto, in passato è sempre stato rigore Capitale della Cultura, l'ex assessore e storico Gabriele Zelli: "Dal patrimonio storico ai musei, non basta investire. Serve una visione"“La cultura va considerata come una risorsa economica strategica che genera valore attraverso industrie creative, turismo, innovazione e sviluppo...