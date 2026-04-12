Sui social video falsi con Remuzzi e Garattini | Propagano informazioni anti-scientifiche

Su Facebook e Instagram sono stati diffusi video che mostrano i vertici di un istituto di ricerca come promotori di cure e prodotti non ufficiali. Questi filmati sono stati riconosciuti come falsi e sono stati oggetto di denuncia. La comunicazione ufficiale dell'istituto ha precisato che si tratta di contenuti ingannevoli e diffamatori, che non hanno alcuna base scientifica e sono stati creati per diffondere informazioni non verificate.

LA TRUFFA. Su Facebook e Instagram circolano clip con i vertici dell’Istituto Mario Negri come sponsor di cure e prodotti: «Filmati falsi, abbiamo denunciato. State in guardia». Le prime segnalazioni risalgono a gennaio 2024. Oltre due anni dopo, i tentativi di truffe non si placano: sul web, e soprattutto sui social come Facebook e Instagram, continuano a circolare dei video falsi che hanno come protagonisti – o meglio, come vittime – Giuseppe Remuzzi e Silvio Garattini, rispettivamente direttore e presidente dell’Istituto Mario Negri. Sono gli ormai classici «deepfake», clip realizzate con l’Intelligenza Artificiale che simulano dichiarazioni da parte di personalità pubbliche, con un elevatissimo grado di realismo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sui social video falsi con Remuzzi e Garattini: «Propagano informazioni anti-scientifiche» Arrestato in Bahrein il calciatore Musa per video sui social, negli Emirati 10 fermi per contenuti falsi con nomi e fotoArrestato in Bahrein il calciatore Ahmed Mirza Musa Il calciatore internazionale Ahmed Mirza Musa è stato arrestato in Bahrein insieme ad altre... Leggi anche: Pistola puntata ai passanti e video pubblicati sui social, operazione "anti maranza" a Jesi. Sequestrate pistole, mitragliatrice e droga