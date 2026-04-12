Sui luoghi delle vittime delle mafie | Libera rende omaggio agli eroi civili

Libera ha organizzato la “Passeggiata della Memoria” per ricordare le vittime delle mafie, coinvolgendo cittadini e associazioni locali. L’evento si è svolto sui luoghi dove sono stati uccisi o hanno subito minacce gli individui che si sono opposti alla criminalità organizzata. Durante l’iniziativa, sono stati letti nomi e storie di persone uccise o intimidite, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria e sensibilizzare la comunità su questi temi.

Memoria, territorio e partecipazione. La “Passeggiata della Memoria”, promossa dal Coordinamento di Libera Benevento presieduto da Maria Rosaria Ricci in collaborazione con Us Acli presieduto da Antonio Meola, e Jana Run Club Benevento, ha coinvolto questa mattina valori etici con un impegno di lotta al terrorismo e al malaffare della malavita organizzata e non, nel ricordo di quanti hanno sacrificato la propria vita affinché la nostra società fosse pulita e trasparente. Una passeggiata simbolica di circa ed un percorso podistico aperto di circa sei chilometri a tutti e in cui hanno partecipato circa una cinquantina di persone hanno...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sui luoghi delle vittime delle mafie: Libera rende omaggio agli eroi civili Leggi anche: A Valenzano “Versacci contro le mafie”: poesia e memoria in vista della giornata dell’impegno e del ricordo delle vittime innocenti delle mafie