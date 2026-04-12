Manuel Ugarte, centrocampista del Manchester United, è al centro di un'attenzione crescente da parte di diversi club di Serie A. Oltre al Napoli, altre due grandi squadre italiane hanno manifestato interesse per il giocatore, che si trova attualmente in forza alla squadra inglese. La società inglese valuta le offerte in vista del prossimo mercato, mentre i club italiani monitorano la situazione.

Per Manuel Ugarte, centrocampista del Manchester United, non c’è solo il Napoli: in vista del prossimo mercato estivo sul calciatore anche due big della Serie A. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, sulla sua pagina social parla dei vari interessamenti per il giocatore uruguaiano: “Jorge Mendes ha offerto Manuel Ugarte alla Juventus (lo ha seguito durante Uruguay-Algeria 20 giorni fa), al Napoli (c’è un ottimo rapporto con il Man United) e al Milan per la finestra di mercato estiva”. Malcuit: “Ho trovato differenze con la Ligue 1. Un aspetto dei napoletani mi ha colpito. Su Koulibaly e Ancelotti.” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Su Ugarte oltre al Napoli anche due big della Serie A

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