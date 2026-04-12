Una studentessa si trova senza mezzi di trasporto per raggiungere la scuola di Porretta, a causa di questioni legate a scuola, pullman, un incidente stradale e problemi burocratici. La madre ha lanciato un appello per trovare una soluzione. La situazione evidenzia le difficoltà che possono sorgere nel combinare aspetti amministrativi e infrastrutturali legati al trasporto scolastico.

Scuola, pullman, incidente stradale e burocrazia diventano la miscela perfetta per lasciare uno studente a piedi. La protesta nasce da una madre residente nel Comune di San Marcello Piteglio, stanca di aspettare una soluzione per fare arrivare il figlio a scuola, dopo che la Provinciale 632, proprio nel bel mezzo dell’abitato di Pracchia, è chiusa dopo l’impatto di un camion contro una casa poi dichiarata inagibile. Suo figlio frequenta il primo anno dell’istituto alberghiero di Porretta Terme, quindi nel pieno della scuola dell’obbligo, e da un paio di settimane non ha un pullman garantito per andarci. "Quando fecero i lavori sul ponte, per un mese e mezzo, me lo sono portato io – racconta la mamma – e tra la mia famiglia, quella del suo babbo, gli amici, chi poteva, aiutava.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Studente senza bus per Porretta. L’accorato appello della mamma

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Anziana per 90 minuti alla fermata. Bus salta tre corse, “mamma in piedi senza panchina”Firenze, 30 marzo 2026 – “Bentornati a Firenze, alla Fortezza sono saltate tre corse del 17.