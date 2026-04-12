Stretta sugli alberghi disposta la chiusura senza sistema antincendio

Nella giornata del 12 aprile 2026, le autorità hanno disposto la chiusura di alcuni alberghi a Montecatini, in provincia di Pistoia, a causa della mancanza di sistemi antincendio. L’intervento è stato effettuato dai vigili del fuoco, dalla polizia di Stato e dal Comune, che hanno verificato il rispetto delle norme sulla sicurezza e sul numero massimo di ospiti ammessi nelle strutture ricettive. La misura ha coinvolto diversi esercizi alberghieri della zona.

Montecatini (Pistoia), 12 aprile 2026 – Pugno duro dei vigili del fuoco, della polizia di Stato e del Comune sul rispetto della normativa antincendio e del numero massimo degli ospiti all’interno della strutture ricettive. Claudio Gariboldi, dirigente dell’area tecnica del Comune, ha emesso un’ordinanza che sospende l’attività, in seguito a una serie di irregolarità riscontrate all’interno. Il comando provinciale dei vigili del fuoco, alcuni giorni fa, ha effettuato un sopralluogo tecnico nella struttura ricettiva per verificare le condizioni di sicurezza antincendio. Dall’accertamento è emerso che l’attività era priva della necessaria autorizzazione antincendio, nel caso delle dimensioni dell’albergo ottenibile attraverso una Segnalazione certificata di inizio attività.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stretta sugli alberghi, disposta la chiusura senza sistema antincendio L'Aquila, scoperta sala da ballo senza autorizzazione in un locale, disposta la chiusura immediataUn locale di intrattenimento a L’Aquila è destinatario di un provvedimento di chiusura immediata per assenza della necessaria licenza. Leggi anche: Ddl immigrazione, le misure: dal blocco navale alla stretta sugli asili, le espulsioni e il sistema Albania. Cosa cambia