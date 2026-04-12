Stretta di mano tra Vance e il presidente del Parlamento iraniano
Durante un incontro a Islamabad, il presidente del Parlamento iraniano ha stretto la mano al vice presidente degli Stati Uniti. L'evento si è svolto in presenza di altri rappresentanti e ha rappresentato un momento di contatto tra le due parti. La stretta di mano si è verificata nel corso di colloqui ufficiali, senza ulteriori dettagli sui contenuti discussi.
Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano ha stretto la mano al vice presidente Jd Vance quando si sono incontrati per i colloqui a Islamabad. Lo riferiscono al New York Times due alti funzionari iraniani che hanno descritto il clima dell'incontro "cordiale e sereno".🔗 Leggi su Lanazione.it
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