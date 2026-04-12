Stretta di mano tra Vance e il presidente del Parlamento iraniano

Durante un incontro a Islamabad, il presidente del Parlamento iraniano ha stretto la mano al vice presidente degli Stati Uniti. L'evento si è svolto in presenza di altri rappresentanti e ha rappresentato un momento di contatto tra le due parti. La stretta di mano si è verificata nel corso di colloqui ufficiali, senza ulteriori dettagli sui contenuti discussi.