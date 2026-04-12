Street Workout cuffia maglietta e allenamenti

Per la prima volta in città, si tiene l’evento di Street Workout Italia, una disciplina che combina esercizi fisici all’aperto con elementi di cultura e musica. L’iniziativa prevede sessioni di allenamento, attività di walking e momenti dedicati alla scoperta del patrimonio locale, coinvolgendo partecipanti di tutte le età. Durante l’evento, sono previste dimostrazioni e incontri con esperti del settore, per conoscere meglio questa nuova tendenza sportiva.

Per la prima volta arriva in città lo Street Workout Italia, la nuova frontiera dello sport che unisce fitness e cultura tra walking dinamico, attività fisica, musica e conoscenza del patrimonio culturale locale. Questa nuova disciplina di allenamento all’aperto sta prendendo sempre più piede e oggi sbarca anche a Cinisello Balsamo con un appuntamento, organizzato dalle associazioni cittadine Maden e La Casa di Titto, con il patrocinio del Comune. Dotati di cuffie e di maglietta dedicata, che verranno messe a disposizione gratuitamente, i partecipanti percorreranno un circuito di circa 4 chilometri di camminata e si fermeranno per fare delle stazioni di allenamento di circa 10-15 minuti per ogni pit stop.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Street Workout cuffia, maglietta e allenamenti Leggi anche: Maximo Velez Cuffia firma per l'NPC Rieti Pre-workout: il rischio insonnia raddoppia per i giovaniUn’analisi condotta in Canada su giovani tra i 16 e i 30 anni ha evidenziato un rischio concreto: chi assume integratori pre-allenamento presenta più... MÚSICAS PARA CAMINHAR E CORRER EM 2026 | CORRIDA DE ENTRENAMIENTO | RUNNING TRAINING | RUN 2026