Streaming | i nuovi bundle per risparmiare fino al 42% sui contenuti

Hulu ha introdotto nuovi bundle per lo streaming che permettono di risparmiare fino al 42% sui contenuti. La piattaforma propone pacchetti combinati e piani singoli, includendo titoli come The Testaments e la seconda stagione di Paradise. Le opzioni sono disponibili a diverse fasce di prezzo, offrendo agli utenti varie possibilità di scelta. La strategia mira a diversificare l’offerta e a soddisfare le esigenze di un pubblico più ampio.

Hulu ha strutturato una gamma di opzioni per lo streaming che spaziano dai pacchetti combinati ai piani singoli, puntando a offrire contenuti come The Testaments e la seconda stagione di Paradise attraverso diverse soglie di prezzo. La strategia del fornitore si divide tra abbonamenti con pubblicità, versioni senza interruzioni e bundle che integrano Disney+ e HBO Max o servizi sportivi ESPN. Le strategie di risparmio tramite i pacchetti combinati cerca un risparmio immediato sulla libreria di c .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Streaming: i nuovi bundle per risparmiare fino al 42% sui contenuti Rai-Disney+, accordo sui contenuti: le grandi fiction arrivano in streamingRai e Disney+ rafforzano la loro collaborazione con un nuovo accordo che porterà sulla piattaforma streaming una selezione di titoli iconici della TV... “Gli studenti tengano pulite le aule”, Valditara: “Non vogliamo risparmiare sui bidelli ma educare al rispetto”La circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla cura degli ambienti scolastici continua a suscitare discussione. *MAGIC* Dollar Tree Hacks! | 25+ ideas to save time, money (+ your sanity!) this Christmas