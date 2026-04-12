Stradone Maffei e le altre zone su cui si concentreranno gli accertatori di Amt3

In diverse zone della città, tra cui lo Stradone Maffei, gli accertatori di Amt3 intensificano i controlli sulla sosta. La campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente” si protrae anche questa settimana, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme di parcheggio. Gli operatori effettueranno accertamenti mirati nelle aree designate, con l’intento di garantire la corretta fruizione degli spazi pubblici.

La campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente” prosegue con una nuova settimana di controlli mirati. Amt3 ha annunciato che gli accertatori saranno presenti con particolare attenzione nella zona di Lungadige Rubele, Stradone San Fermo e Stradone Maffei, dove le verifiche verranno.🔗 Leggi su Veronasera.it

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