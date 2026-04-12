Strade martoriate a Chieti i cittadini sono rimasti senza parole

Le strade di Chieti si presentano in condizioni di forte degrado, con numerosi disservizi che si protraggono nel tempo. I cittadini, alcuni dei quali avevano scelto di votare questa amministrazione, altri invece no, si sono trovati a dover affrontare questa realtà senza trovare parole. La situazione sembra aver suscitato un senso di frustrazione e rabbia tra le persone che abitano e si muovono quotidianamente nel centro cittadino.

Ormai i cittadini di Chieti sono soprattutto senza parole nel constatare "con rabbia" il perpetuarsi del degrado e dei disservizi" che questa amministrazione continuano a mostrare ai cittadini tutti, sia quelli che hanno votato questa amministrazione e sia quelli che non l'hanno votata, ma che si.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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