Strade di Napoli chiuse | c' è la maratona di Telethon
Le strade di Napoli sono state momentaneamente chiuse al traffico a causa della tredicesima edizione della Telethon walk of life, una corsa di solidarietà organizzata per raccogliere fondi destinati alla ricerca sulle malattie genetiche rare. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e si svolge lungo un percorso cittadino appositamente interdetto al traffico veicolare. La corsa rappresenta un appuntamento annuale per sostenere l’obiettivo di finanziare studi medici specifici.
Tredicesima edizione della Telethon walk of life, la corsa di solidarietà nata per raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Si correrà a Napoli, in modalità non competitiva. Un percorso di 9,9 chilometri con partenza alle ore 9 da rotonda Diaz. Per chi vuole partecipare ma.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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