Stefania Orlando | il trauma dell’aggressione che le fermò la carriera

Stefania Orlando ha condiviso pubblicamente il ricordo di un episodio traumatico avvenuto durante la sua giovinezza. Ha spiegato di aver subito un’aggressione all’età di 18 anni, momento in cui lavorava nel settore della moda. La conduttrice ha ascoltato le sue parole durante una puntata di un programma televisivo, dove Orlando ha parlato anche delle conseguenze di quell’episodio sulla sua carriera.

Stefania Orlando ha rotto il silenzio su un trauma vissuto durante la sua giovinezza nel mondo della moda, raccontando davanti a Silvia Toffanin l’aggressione subita quando aveva 18 anni. La showgirl ha rivelato i dettagli di un episodio di abuso avvenuto in una notte milanese, orchestrato da un agente che l’aveva attirata con la promessa di un provino. Tutto era iniziato con un viaggio verso Milano, proposto dall’uomo che gestiva la sua carriera all’epoca. Per contenere le spese legate al pernottamento, l’agente aveva suggerito alla giovane modella di alloggiare presso la propria abitazione, rassicurandola sul fatto che non si sarebbe trovata sola ma avrebbe condiviso la casa con altre ragazze.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stefania Orlando: il trauma dell’aggressione che le fermò la carriera Anticipazioni Verissimo dell’11 aprile: le confessioni di Stefania Orlando e il ritorno dei CesaroniSilvia Toffanin torna in onda su Canale 5 sabato 11 aprile con una nuova puntata di Verissimo. Stefania Orlando difende una gieffina al Grande Fratello: le sue parole, di chi si trattaStefania Orlando difende una gieffina al Grande Fratello: le sue parole, di chi si tratta Stefania Orlando non è mai stata il tipo da restare in...